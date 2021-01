Vaccino Covid-19: l'Ema approva quello AstraZeneca per gli over 18 (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera alla somministrazione del Vaccino Oxford-AstraZeneca. L'Ema ha comunque ribadito che anche in questo caso è possibile immunizzare esclusivamente gli over 18, proprio come succede anche per i sieri prodotti da Pfizer e Moderna. Si tratta di una bella notizia, arrivata in un momento critico per la campagna vaccinale in quanto ci sono scontri legati ai tagli delle forniture da parte della case farmaceutiche. Dubbi sulla somministrazione agli over 65 Non sono pochi i dubbi legati alla somministrazione del Vaccino di AstraZeneca agli anziani. Nonostante siano stati condotti molti test a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, la maggior parte di questi sono stati eseguiti su soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni. In una ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera alla somministrazione delOxford-. L'Ema ha comunque ribadito che anche in questo caso è possibile immunizzare esclusivamente gli18, proprio come succede anche per i sieri prodotti da Pfizer e Moderna. Si tratta di una bella notizia, arrivata in un momento critico per la campagna vaccinale in quanto ci sono scontri legati ai tagli delle forniture da parte della case farmaceutiche. Dubbi sulla somministrazione agli65 Non sono pochi i dubbi legati alla somministrazione deldiagli anziani. Nonostante siano stati condotti molti test a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, la maggior parte di questi sono stati eseguiti su soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni. In una ...

