Patrizia Mirigliani | ' Mio figlio mi chiedeva continuamente soldi L' ho denunciato per salvarlo'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La patron di Miss Italia ripercorre il dramma famigliare nella puntata di 'Verissimo' in onda sabato 30 gennaio

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Mirigliani

A Verissimo intensa intervista a, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola. E ancora, ospiti del talk show: l'attrice Matilde Gioli e per la prima volta ...A Verissimo ci sarà, Matilde Gioli , Sabrina Salerno e poi, per la prima volta insieme, Elisabetta e Marzia Gregoraci! E' proprio dell'ex gieffina che vi parliamo: è spuntata sul ...La Mirigliani rivela i dettagli del percorso contro la dipendenza del figlio NicolaDomani, 30 gennaio, a Verissimo ci saranno tantissimi ospiti a confidarsi con Silvia Toffanin. Le storie che ogni sab ...Patrizia Mirigliani a Verissimo dopo la denuncia racconta il percorso del figlio per uscire dalla tossicodipendenza (foto) ...