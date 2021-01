Lazio, si ferma Milinkovic. Luis Alberto pronto (Di venerdì 29 gennaio 2021) FORMELLO - Si ferma Milinkovic - Savic, per lui dovrebbe trattarsi solo di riposo precauzionale . Il centrocampista della Lazio, nelle ultime partite, non ha praticamente mai tirato il fiato. Sabato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) FORMELLO - Si- Savic, per lui dovrebbe trattarsi solo di riposo precauzionale . Il centrocampista della, nelle ultime partite, non ha praticamente mai tirato il fiato. Sabato ...

sportli26181512 : #Lazio, si ferma Milinkovic. Luis Alberto pronto: Per il Sergente si spera in un giorno di riposo, ha sempre giocat… - UomoRango : @lazio902000 @BorgeseGiovanni non te ferma mai alla prima riga leggi tutto. FORZA LAZIO #UltrasLazio #siamotuttiviaAmulio - MaxCagnaccioRob : @Andrea0606061 @alex459213 @virginiaraggi @FAODG TMB sequestrati, li ha aperti la Raggi .. o no? Malagestione AMA,… - mbx1900 : @DarkLadyMouse Guarda potrebbe anche essere che il Lazio resti arancione benché i dati sono assolutamente buoni da… - robinzuli : Ue: Pfizer da lunedì assicura la consegna del 100% delle dosi La Regione Lazio ferma le nuove vaccinazioni per gara… -