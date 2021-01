Highlights e gol Torino-Fiorentina 1-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 30 gennaio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Torino-Fiorentina 1-1, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico – Grande Torino va in scena una sfida salvezza tra i granata e i viola, i primi con l’acqua alla gola e gli ospiti che rischiano di essere risucchiati. Vantaggo degli ospiti con il gol di Ribery nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Milenkovic e Castrovilli, nel finale il pareggio di Belotti. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventesima giornata di. All’Olimpico – Grandeva in scena una sfida salvezza tra i granata e i viola, i primi con l’acqua alla gola e gli ospiti che rischiano di essere risucchiati. Vantaggo degli ospiti con il gol di Ribery nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Milenkovic e Castrovilli, nel finale il pareggio di Belotti. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

