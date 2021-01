Sanremo 2021 mille dubbi tra pubblico, figuranti e assembramenti: le perplessità del CTS (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giornata nera, nerissima per Amadeus e forse anche per molti dirigenti Rai. Il tweet del ministro Franceschini questa mattina, dopo giorni in cui si parla dei figuranti come pubblico a Sanremo 2021, ha creato un vero e proprio tsunami. Dopo le parole del ministro alla Cultura, Amadeus e Fiorello hanno subito ribadito le loro unica condizione: il Festival si farà se solo sarà presente il pubblico. Poche persone, figuranti tamponati ma in sala all’Ariston serve la presenza di pubblico. Un artista non può esibirsi senza avere un pubblico davanti: è questa la presa di posizione da Amadues, lo aveva detto mesi fa e lo ribadisce ancora oggi. Oggi che la Rai continua a ribadire tra l’altro anche un altro concetto: il Festival non è un concerto, non è uno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giornata nera, nerissima per Amadeus e forse anche per molti dirigenti Rai. Il tweet del ministro Franceschini questa mattina, dopo giorni in cui si parla deicome, ha creato un vero e proprio tsunami. Dopo le parole del ministro alla Cultura, Amadeus e Fiorello hanno subito ribadito le loro unica condizione: il Festival si farà se solo sarà presente il. Poche persone,tamponati ma in sala all’Ariston serve la presenza di. Un artista non può esibirsi senza avere undavanti: è questa la presa di posizione da Amadues, lo aveva detto mesi fa e lo ribadisce ancora oggi. Oggi che la Rai continua a ribadire tra l’altro anche un altro concetto: il Festival non è un concerto, non è uno ...

Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Il ministro #Franceschini esclude il pubblico all'Ariston a causa delle restrizioni da pandemia. Il sinda… - Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - paoloppa : @Sanremo_2021 Se stanno nella bolla da due settimane è molto difficile - martifrom_vl : @giuilaa3 E che cavolo. Se Sanremo non si fa il 2021 non ha più un senso, saremo un paese fallito. -