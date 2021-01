Governo: fonti Iv, Renzi a Conte 'no problemi personali ma enormi questioni politiche' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Conte ha chiamato Renzi. Renzi gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui". Così fonti di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "ha chiamatogli ha spiegato di non averemacon lui". Cosìdi Italia Viva.

MediasetTgcom24 : Fonti di governo: domani Conte al Colle per dimissioni - TV7Benevento : Governo: fonti Iv, 'Renzi dice no incarico a Conte ora, prima mandato esplorativo'... - ary_anna : RT @Nitro91306968: Secondo fonti del governo tedesco ???? l'efficacia del vaccino ?? è dell'8%” e ne rivelano lo scandalo ??. L’Azienda Astraze… - ezio14199935 : RT @Nitro91306968: Secondo fonti del governo tedesco ???? l'efficacia del vaccino ?? è dell'8%” e ne rivelano lo scandalo ??. L’Azienda Astraze… - michela_simbula : RT @100000_anni: Da fonti ufficiose sembrerebbe che la ricognizione sugli stabilizzandi enti di ricerca Mur non sia ancora termina perché a… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo fonti Governo: fonti Iv, Renzi a Conte 'no problemi personali ma enormi questioni politiche' Fortune Italia Governo: fonti Iv, Renzi a Conte 'no problemi personali ma enormi questioni politiche'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Conte ha chiamato Renzi. Renzi gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui". Così fonti di Italia Viva.

Coronavirus, oggi. Aifa: vaccino italiano pronto a settembre. Speranza: lo Stato entra in Reithera

? Usa: ieri oltre 142mila casi e 3.990 vittime? In Australia nessun contagio da dieci giorni ? Germania: taglia stima Pil 2021 a +3% da +4,4% per impatto Covid? Oms, variante inglese in 70 Paesi, la s ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Conte ha chiamato Renzi. Renzi gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui". Così fonti di Italia Viva.? Usa: ieri oltre 142mila casi e 3.990 vittime? In Australia nessun contagio da dieci giorni ? Germania: taglia stima Pil 2021 a +3% da +4,4% per impatto Covid? Oms, variante inglese in 70 Paesi, la s ...