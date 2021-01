Figli di due donne, la Consulta lancia un monito al legislatore: "Urgente garantire la piena tutela" (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Consulta ha esaminato la questione del riconoscimento dello status di Figli per i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all’estero da due donne. Non essendo ancora stata depositata la sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile. La Corte, in assenza di una disciplina applicabile al caso concreto, ha ritenuto di non intervenire ed ha rivolto un forte monito al legislatore affinché individui Urgentemente le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali, in quanto è “Urgente garantire piena tutela” ai Figli di queste coppie. La questione era stata ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha esaminato la questione del riconoscimento dello status diper i nati mediante tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata all’estero da due. Non essendo ancora stata depositata la sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile. La Corte, in assenza di una disciplina applicabile al caso concreto, ha ritenuto di non intervenire ed ha rivolto un fortealaffinché individuimente le forme più idonee didei minori, anche alla luce delle fonti internazionali, in quanto è “” aidi queste coppie. La questione era stata ...

Stasera in tv , giovedì 28 gennaio, su Canale 5 è in programma un film particolarmente atteso: Rocketman . Realizzato nel ...

Abbandona in un bosco i figli della compagna dopo una lite con la donna, bimba di 2 anni muore di freddo

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata abbandonata nel bosco dal compagno di sua madre. La piccola è stata lasciata da sola nel bosco insieme al fratellino di 7 anni dopo ...

