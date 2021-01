Prima giornata di consultazioni. Situazione ancora bloccata. Mancano i numeri per il Conte - ter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'unico a rilasciare una laconica dichiarazione dopo il colloquio al Quriniale stato il presidente della Camera Roberto Fico: "Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese". In silenzio, invece, il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'unico a rilasciare una laconica dichiarazione dopo il colloquio al Quriniale stato il presidente della Camera Roberto Fico: "Siamo tutti al lavoro per il bene del Paese". In silenzio, invece, il ...

serracchiani : Nella Giornata della Memoria mi ripeto la lezione imparata da Sami Modiano ad Auschwitz: c’è un prima e un dopo i c… - matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - Dixy62553861 : RT @merely_my: Quanto sarebbero buoni gli uomini, se ogni sera prima di addormentarsi rievocassero gli avvenimenti della giornata e riflett… - Rossodipero : RT @F1Daviderusso: Le sensazioni di #Sainz dopo la prima giornata di test come pilota #Ferrari 'Credo che non dimenticherò mai la giornat… - F1Daviderusso : Le sensazioni di #Sainz dopo la prima giornata di test come pilota #Ferrari 'Credo che non dimenticherò mai la gi… -