Lazio, rinnovo Inzaghi: la conferma che tutti aspettavano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In casa Lazio il rinnovo di Inzaghi è uno degli argomenti che tengono banco ormai da settimane, c’è una conferma che rassicura tutti. Quella del rinnovo di Inzaghi è una questione che si protrae ormai da tanto tempo. Per l’allenatore piacentino l’avventura biancoceleste è stata fino a questo momento ricca di soddisfazione, ma la necessità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In casaildiè uno degli argomenti che tengono banco ormai da settimane, c’è unache rassicura. Quella deldiè una questione che si protrae ormai da tanto tempo. Per l’allenatore piacentino l’avventura biancoceleste è stata fino a questo momento ricca di soddisfazione, ma la necessità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : #Lazio in giornata #Musacchio sarà a Roma. Domani visite mediche: 1 M al #Milan, sei mesi di contratto con opzione… - infoitsport : Rinnovo Inzaghi: «Io come Ferguson? Sappiamo cosa sia la Lazio per me» - zazoomblog : Calciomercato fatta per Musacchio alla Lazio. L’Inter tratta il rinnovo con Lautaro - #Calciomercato #fatta… - notizie_milan : Calciomercato, fatta per Musacchio alla Lazio. L’Inter tratta il rinnovo con Lautaro - kupaleon : RT @NicoSchira: Mateo #Musacchio è in hotel a Roma. Domattina le visite mediche con la #Lazio dopodiché firmerà contratto fino a giugno con… -