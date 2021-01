Inter - Milan, la moviola. Tutte le decisioni di Valeri (e Chiffi...) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Più di cento minuti pieni di decisioni per l'arbitro, anzi per gli arbitri, visto che Valeri è costretto da un infortunio al 74' a lasciare il campo al quarto uomo Chiffi che porta a termine la sfida. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Più di cento minuti pieni diper l'arbitro, anzi per gli arbitri, visto cheè costretto da un infortunio al 74' a lasciare il campo al quarto uomoche porta a termine la sfida. ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter vince il #DerbyMilano e accede alle semifinali di #CoppaItalia ? Il racconto di… - eia58 : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle del #DerbyMilan… - GazzettinoL : Governo, il Quirinale comunica il calendario delle consultazioni C. Italia: Inter-Milan 2-1, Una magia di Eriksen… -