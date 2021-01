Tutti gli uomini di Conte: chi sono i senatori “responsabili” su cui punta il premier (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni in Quirinale aprendo formalmente la crisi di governo. Il destino del prossimo esecutivo si regge per ora nelle mani dei cosiddetti responsabili: parlamentari di centro e di centro destra pronti a formare un gruppo parlamentare che sia la “quarta gamba” del Conte ter. Quella del premier dimissionario, infatti, sarebbe una crisi pilotata: Conte ha rimesso il suo secondo mandato nelle mani di Mattarella perché è sicuro di poterne riceverne un terzo sulla base di un sostegno parlamentare più solido. Si parla di un gruppetto di deputati e senatori forzisti e centristi disposti a entrare in maggioranza, sedendo al tavolo delle trattative per la nascita del nuovo governo guidato da Conte, avendo voce in capitolo su programma e ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppeha rassegnato le sue dimissioni in Quirinale aprendo formalmente la crisi di governo. Il destino del prossimo esecutivo si regge per ora nelle mani dei cosiddetti: parlamentari di centro e di centro destra pronti a formare un gruppo parlamentare che sia la “quarta gamba” delter. Quella deldimissionario, infatti, sarebbe una crisi pilotata:ha rimesso il suo secondo mandato nelle mani di Mattarella perché è sicuro di poterne riceverne un terzo sulla base di un sostegno parlamentare più solido. Si parla di un gruppetto di deputati eforzisti e centristi disposti a entrare in maggioranza, sedendo al tavolo delle trattative per la nascita del nuovo governo guidato da, avendo voce in capitolo su programma e ...

borghi_claudio : Scusate, giusto per sapere, avete sentito qualche notizia dalla Svizzera? Si, quei pazzi con gli impianti sciistici… - CarloCalenda : Più o meno tutti gli italiani sanno che siamo davanti ad un paese che non funziona più, in un momento drammatico e… - borghi_claudio : Ma chissà gli olandesi come fanno... boh... Comunque ribadisco: non fate scherzi che gli italiani devono vedere VO… - endlessocean98 : Ho finito la sessione!!!!! Ho dato tutti gli esami, sono in pari evviva meeeee!!! Non so se sono più stanca o più felice - Graziella2201 : @bartolini_n @GiovanniPaglia @MPSkino A Brescia sono chiuse, i pazienti ricevono tutti monoporzioni sigillate e ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli I servizi di sportello dell'Unical accessibili da casa a tutti gli studenti Cosenza Channel Veneto Banca, l'atto di accusa del procuratore: Consoli despota assoluto, Bankitalia poteva fare di più

Massimo De Bortoli, reggente a Treviso, sentito a Roma in commissione parlamentare di inchiesta sul crac dell'ex popolare veneta: almeno 430 milioni di euro in operazioni di ...

Coronavirus: i tedeschi aprono di più le finestre e accettano le misure preventive contro Covid 19

Fin da marzo, l’Istituto tedesco per la valutazione del rischio (BfR) sta effettuando un monitoraggio settimanale delle opinioni, delle percezioni e dei comportamenti di un campione di circa mille per ...

Massimo De Bortoli, reggente a Treviso, sentito a Roma in commissione parlamentare di inchiesta sul crac dell'ex popolare veneta: almeno 430 milioni di euro in operazioni di ...Fin da marzo, l’Istituto tedesco per la valutazione del rischio (BfR) sta effettuando un monitoraggio settimanale delle opinioni, delle percezioni e dei comportamenti di un campione di circa mille per ...