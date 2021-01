Spirlì e il Covid: "Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale" (Di martedì 26 gennaio 2021) “Molti di questi contagi ce li stiamo proprio andando a cercare. Perché c’è gente che continua a fare la festa per l’uccisione del maiale, gente che continua a fare le feste per i 18 anni dei figli, che continua a fare la tavolata di pizza per i compagni di scuola dei figli, perché si sono annoiati di stare da soli, quindi pensano che i ragazzi sono sani e poi invece di quella tavolata, su 10 partecipanti otto sono contagiati”. Lo ha affermato nel corso di una diretta Facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì. “Chiariamoci le cose - ha aggiunto - Siamo in mano a noi stessi. Non posSiamo chiedere un super lavoro ai nostri medici in ospedale, ai nostri infermieri, ai nostri Oss, semplicemente perché noi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “Molti di questi contagi ce li stiamo proprio andando a cercare. Perché c’è gente che continua a fare la festa per l’del, gente che continua a fare leper i 18 anni dei figli, che continua a fare la tavolata di pizza per i compagni di scuola dei figli, perché si sono annoiati di stare da soli, quindi pensano che i ragazzi sono sani e poi invece di quella tavolata, su 10 partecipanti otto sono contagiati”. Lo ha affermato nel corso di una diretta Facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino. “Chiariamoci le cose - ha aggiunto -ina noi. Non poschiedere un super lavoro ai nostri medici in ospedale, ai nostri infermieri, ai nostri Oss, semplicemente perché noi ...

GPiziarte : Spirlì e il Covid: 'Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale' - SilvanaHansb : RT @HuffPostItalia: Spirlì e il Covid: 'Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale' - pbrex668 : RT @HuffPostItalia: Spirlì e il Covid: 'Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale' - HuffPostItalia : Spirlì e il Covid: 'Siamo in mano a noi stessi, basta feste per l'uccisione del maiale' - CosenzaChannel : Siglato un accordo: l'associazione metterà a disposizione i suoi medici. Il presidente #Spirlì: «Nella lotta al vir… -