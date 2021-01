HBO Max starebbe pensando a una serie tv su Harry Potter (Di lunedì 25 gennaio 2021) Harry Potter diventa una serie tv? Secondo alcuni rumors in casa WarnerMedia/HBO Max ci stanno pensando Vi piacerebbe una serie tv di Harry Potter? Se la risposta è si sarete felici di sapere che anche in casa Warner Bros la pensano come voi. Se invece avete risposto di no vi potete consolare pensando che non c’è nulla di concreto e stiamo parlando solo di indiscrezioni che arrivano dagli USA. Infatti The Hollywood Reporter ha rivelato che secondo alcune fonti in suo possesso WarnerMedia starebbe iniziando a esplorare le ipotesi per realizzare una serie tv di Harry Potter per la sua piattaforma di streaming HBO Max (per ora presente solo negli USA). Warner Bros e HBO Max hanno ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 25 gennaio 2021)diventa unatv? Secondo alcuni rumors in casa WarnerMedia/HBO Max ci stannoVi piacerebbe unatv di? Se la risposta è si sarete felici di sapere che anche in casa Warner Bros la pensano come voi. Se invece avete risposto di no vi potete consolareche non c’è nulla di concreto e stiamo parlando solo di indiscrezioni che arrivano dagli USA. Infatti The Hollywood Reporter ha rivelato che secondo alcune fonti in suo possesso WarnerMediainiziando a esplorare le ipotesi per realizzare unatv diper la sua piattaforma di streaming HBO Max (per ora presente solo negli USA). Warner Bros e HBO Max hanno ...

