Muore a 96 anni don Calogero La Placa: aveva fondato una scuola innovativa per piccoli geni in Sicilia (Di domenica 24 gennaio 2021) Era conosciuto per aver fondato, alla fine del 1960, il centro per ragazzi con un quoziente intellettivo più alto della media, in contrada Cerasella, sulle Madonie nel Palermitano. È questa l’eredità che lascia don Calogero La Placa, morto a 96 anni, già arciprete di Petralia Soprana. La sua idea fu quella di dare vita a L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) Era conosciuto per aver, alla fine del 1960, il centro per ragazzi con un quoziente intellettivo più alto della media, in contrada Cerasella, sulle Madonie nel Palermitano. È questa l’eredità che lascia donLa, morto a 96, già arciprete di Petralia Soprana. La sua idea fu quella di dare vita a L'articolo .

GassmanGassmann : Muore Roberto Brivio, terzo da sinistra, fondatore dello storico gruppo dei Gufi negli anni 60. Con lui nella foto… - Eurosport_IT : Solo qualche ora prima 10 alpinisti avevano festeggiato la storia: il K2 è stato scalato d'inverno per la prima vol… - AndreaPagani18 : RT @enniogiannascol: Covid Veneto, famiglia sterminata in pochi giorni: Ivan muore a 42 anni, 15 giorni dopo il virus uccide anche la mamma… - orizzontescuola : Muore a 96 anni don Calogero La Placa: aveva fondato una scuola innovativa per piccoli geni in Sicilia - Indiana36307128 : RT @ombrysan: Muore senzatetto italiano in città che ha accolto 20mila clandestini: da anni viveva in auto -