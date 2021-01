LIVE – Vibonese-Cavese 1-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da soli quattro punti nelle ultime cinque giornate, vogliono assolutamente tornare al successo per evitare di essere risucchiati in zona retrocessione; gli ospiti, invece, sono ultimi in classifica e sperano di invertire la rotta.. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:: Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini; Ciotti, Tumbarello, Vitiello, Spina, Rasi; Berdardi, Plescia. Allenaore: Galfano.: Kucich; Matino, De ...