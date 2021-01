Bollettino Coronavirus del 24 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 24 gennaio 2021) In data 24l’incremento nazionale dei casi è +0,47% (ieri +0,54%) con 2.466.813 contagiati totali, 1.882.074 dimissioni/guarigioni (+10.885) e 85.461 deceduti (+299); 499.278 infezioni in corso (+444). Ricoverati con sintomi -94 (21.309); terapie intensive +14 (2.400) con 120 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 216.211 tamponi totali (ieri 286.331) di cui 133.646 molecolari (ieri 151.149) e 82.565 test rapidi (ieri 135.182) con 66.297 casi testati (ieri 87.519); 11.629 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,37% (ieri 4,65% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,54% (ieri 15,23%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.375; Emilia Romagna 1.208; Campania 1.069; Lazio 1.056; Veneto 956; Puglia 954; Sicilia 875. In Lombardia curva +0,26% (ieri +0,29%) con 23.182 tamponi totali (ieri 31.809) di cui 18.503 molecolari ...