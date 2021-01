Il post gara di Fiorentina-Crotone (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare Prandelli e Giovanni Stroppa hanno parlato ai microfoni nel post gara di Fiorentina-Crotone. La gara è terminata 2-1 a favore della squadra di casa grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic. Di Simy l’unica marcatura degli ospiti. Cosa ha detto Prandelli? Soddisfatto il tecnico della Fiorentina dopo la preziosa vittoria contro il Crotone. “La vittoria porta sempre il sorriso, vederlo sulla faccia di Franck non è una notizia. Siamo stati squadra, abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po’ complicato le cose ma l’importante era vincere. I tre punti portano autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che possiamo fare certe partite” ha dichiarato ai microfoni. Sul rapporto con il presidente Rocco Commissso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Cesare Prandelli e Giovanni Stroppa hanno parlato ai microfoni neldi. Laè terminata 2-1 a favore della squadra di casa grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic. Di Simy l’unica marcatura degli ospiti. Cosa ha detto Prandelli? Soddisfatto il tecnico delladopo la preziosa vittoria contro il. “La vittoria porta sempre il sorriso, vederlo sulla faccia di Franck non è una notizia. Siamo stati squadra, abbiamo accorciato bene e giocato forse la miglior partita. Sul 2-0 poi abbiamo un po’ complicato le cose ma l’importante era vincere. I tre punti portano autostima oltre alla serenità, dobbiamo capire che possiamo fare certe partite” ha dichiarato ai microfoni. Sul rapporto con il presidente Rocco Commissso ...

JuventusTV : Gli appuntamenti LIVE del weekend su Juventus TV ?? Oggi ?? ?? 14:30 la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official ??… - forumJuventus : Pirlo post #PS5Supercup: 'Alzare il primo trofeo da allenatore è ancora più bello che da giocatore. Abbiamo dimostr… - MoliPietro : Il post gara di Fiorentina-Crotone - chetrashhh : Qui per far notare che come sempre, conduce Tommaso Zorzi e porta avanti la baracca. Detto questo, dovete mettere… - infoitsport : INTER, Scintille nel post-gara: lite Conte-Maresca -

Ultime Notizie dalla rete : post gara Serie A. Benevento-Torino 2-2, il commento post gara di Baselli Tuttocampo Juve Stabia ko a Monopoli, l’Editoriale di StabiAmore

Juve Stabia sconfitta allo Stadio Veneziani, il punto post gara di Gianfranco Piccirillo Presidente dell'Associazione ...

Il post gara di Fiorentina-Crotone

Cesare Prandelli e Giovanni Stroppa hanno parlato ai microfoni nel post gara di Fiorentina-Crotone. La gara è terminata 2-1 a favore della squadra di casa grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic. D ...

Juve Stabia sconfitta allo Stadio Veneziani, il punto post gara di Gianfranco Piccirillo Presidente dell'Associazione ...Cesare Prandelli e Giovanni Stroppa hanno parlato ai microfoni nel post gara di Fiorentina-Crotone. La gara è terminata 2-1 a favore della squadra di casa grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic. D ...