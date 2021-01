Formazioni ufficiali Milan-Atalanta | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, match valido per la diciannovesima giornata di. Scontro delicato per i rossoneri contro gli orobici che sono in corsa per la zona Champions. La capolista, invece, vuole chiudere in testa il girone d’andata laureandosi così campione d’inverno. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 23 gennaio, queste le scelte di Pioli e Gasperini.: in attesa: in attesa SportFace.