Covid, da ieri 13.331 nuovi contagi e 488 decessi. I positivi scendono a meno di 500mila (Di sabato 23 gennaio 2021) Da ieri in Italia sono stati registrati 13.331 nuovi contagi, a fronte dei 286.331 tamponi eseguiti che, tra molecolari e antigenici (ora li sommano), hanno rivelato un tasso di positività pari al 4,6%. Inoltre, informa ancora il report quotidiano del ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi scendono finalmente sotto i 500mila, per l'esattezza sono 498.834. Premesso che nessuna regione è a contagi zero, è ancora la Lombardia a rappresentare la regione maggiormente colpita, con 1.535 casi. Seguono quindi l'Emilia Romagna (1.310), il Lazio (1.297), la Sicilia (1.158), la Campania (1.150), il Veneto (1.030), e la Puglia (1.023). Con le altre 488 vittime contate nelle ultime 24 ore, dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 85.162 i ...

