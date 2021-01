Ufficiale | Kouadio Koné è un giocatore del Borussia Moenchengladbach

(Di giovedì 21 gennaio 2021)è ufficialmente undelMönchengladbach. Il giovane centrocampista francese, che era nella lista degli obiettivi del Milan, ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 2025, ma resterà in prestito al Tolosa fino al termine della stagione.hatvom @ToulouseFC bis 2025 verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wird zunächst bis zum 30. Juni 2021 an den FC Toulouse ausgeliehen und zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 zu den Fohlen stoßen. Wir freuen uns auf dich, @kone manu! —(@) January 21, 2021 Foto: transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Kouadio

Mondoprimavera

MILANO – Non è ancora ufficiale, ma ufficioso: il Milan ha preso Soualiho Meité in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Il francese sarà il primo rinforzo che Maldini e Massara regaleranno a S ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Sfumato, definitivamente, Emmanuel Kouadio Koné per il Milan. Il centrocampista classe 2001 volerà in Bundesliga ...