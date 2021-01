Dombrovskis avverte l’Italia: “Riforma del Patto europeo? Il criterio sul debito non sparirà” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Conte insiste da tempo sull’importanza del Recovery Fund, la medicina che guarirà ogni male di un Paese ormai messo in ginocchio dalla crisi. L’Europa, però, proprio in queste ore ha ancora una volta messo in chiaro la vera natura degli aiuti, le briciole che lascerà gestire all’Italia, e sui vincoli che imporrà in cambio della possibilità di metterci le mani sopra. Il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha infatti spiegato alle pagine dell’Avvenire che il nostro Paese non ha ancora messo in cantiere riforme a sufficienza. E ci ha ricordato, non bastasse, il peso del nostro debito. “La bozza che abbiamo visto finora – ha detto Dombrovskis a proposito del piano italiano per la gestione del Recovery – è in generale in linea con i nostri obiettivi. Anche se, indubbiamente, serve ulteriore ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Conte insiste da tempo sull’importanza del Recovery Fund, la medicina che guarirà ogni male di un Paese ormai messo in ginocchio dalla crisi. L’Europa, però, proprio in queste ore ha ancora una volta messo in chiaro la vera natura degli aiuti, le briciole che lascerà gestire al, e sui vincoli che imporrà in cambio della possibilità di metterci le mani sopra. Il vicepresidente della Commissione Europea Valdisha infatti spiegato alle pagine dell’Avvenire che il nostro Paese non ha ancora messo in cantiere riforme a sufficienza. E ci ha ricordato, non bastasse, il peso del nostro. “La bozza che abbiamo visto finora – ha dettoa proposito del piano italiano per la gestione del Recovery – è in generale in linea con i nostri obiettivi. Anche se, indubbiamente, serve ulteriore ...

