Cecilia Capriotti minaccia di denunciare la tata di Tommaso Zorzi: “Vergognati”, lite su Twitter (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cecilia Capriotti dopo essere uscita dal GF Vip ha avuto modo di vedere tutto ciò che è successo in sua assenza e replicare ad alcune critiche più o meno velate a lei rivolte. Dopo aver detto la sua su Maria Teresa Ruta, dandole della stratega, la ex Vippona ha affrontato i social ed iniziato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dopo essere uscita dal GF Vip ha avuto modo di vedere tutto ciò che è successo in sua assenza e replicare ad alcune critiche più o meno velate a lei rivolte. Dopo aver detto la sua su Maria Teresa Ruta, dandole della stratega, la ex Vippona ha affrontato i social ed iniziato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

