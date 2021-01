Adesso è ufficiale: Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan (Di martedì 19 gennaio 2021) L’esclusiva di Gianluigi Longari per Sportitalia, come anticipato nei giorni scorsi, Adesso è confermata. Il Milan attraverso un comunicato ha affermato di aver ingaggiato Mario Mandzukic con un contratto di 6 mesi con opzione per il secondo. Il 35enne attaccante croato ha scelto la maglia numero 9, e oggi pomeriggio sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni. “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki?. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) L’esclusiva di Gianluigi Longari per Sportitalia, come anticipato nei giorni scorsi,è confermata. Ilattraverso un comunicato ha affermato di aver ingaggiato Mariocon un contratto di 6 mesi con opzione per il secondo. Il 35enne attaccante croato ha scelto la maglia numero 9, e oggi pomeriggio sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni. “ACcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki?. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL ...

MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) - Adesso c'è anche l'ufficialità: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Per il tecnico… - Carmelo_Catania : Non ero favorevole al suo arrivo, ma adesso che è ufficiale, non posso che sperare che ci dia una grossa mano nel r… - brichiel : RT @alabarda67: Adesso è ufficiale il cambio del nome del Centro sportivo del Milan. - nmaccanico : Abbiamo l’investitura ufficiale! Adesso #Speravodemoriprima può prendere il volo. @Totti @SkyItalia… - Jjuventushare : RT @alabarda67: Adesso è ufficiale il cambio del nome del Centro sportivo del Milan. -