Ultime Notizie Roma del 18-01-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 18 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano il premier Giuseppe Conte alla camera chiedi l’appoggio dei volenterosi nell’ambito di formazioni politiche che si collocano nella più alta tradizione europeista e liberale popolari socialista per costruire un governo aperta a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia dove deve completare il lavoro avviato per un patto di legislatura e porsi nelle condizioni di rafforzare la squadra di governo Conte promette quindi che lascerà la delega ai servizi ad una autorità delegata e quella dell’Agricoltura e si impegnano per una riforma elettorale proporzionale Un grande progetto di riforma fiscale le opposizioni in aula chiedono le dimissioni Salvini attacca ormai vive su Marte costruttori vuol dire poltrona No la fiducia da parte d’Italia e UDC Italia Lilla ...