Milan, Maldini: «Mandzukic? Ecco la nostra strategia» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Paolo Maldini, intervistato nel pre partita da Sky Sport, ha parlato della sfida di questa sera tra Cagliari e Milan Paolo Maldini, intervistato nel pre partita da Sky Sport, ha parlato della sfida di questa sera contro il Cagliari: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 CAMPIONI D'INVERNO – «Essere lì o dietro di un punto non cambia il senso di questa stagione che è completamente diverso rispetto a quella precedente. Essere campione d'inverno, rispetto ad essere davanti a fine stagione, non vale niente dal punto di vista del palmarés ma alimenta le nostre ambizioni». Mandzukic – «La nostra strategia è abbinare giocatori esperti ai nostri giovani, l'abbiamo usata già l'anno scorso e continueremo su questa strada».

