Lombardia: guasto per ‘cruscotto’ dati Covid, risolto in serata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – “La società Aria ha comunicato che si è verificato nei giorni scorsi un problema, in fase di risoluzione in serata, sulla visualizzazione dei dati nel ‘cruscotto’ di sorveglianza sulla situazione del Covid in Lombardia, che viene quotidianamente reso disponibile ai Comuni e alle Prefetture”. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – “La società Aria ha comunicato che si è verificato nei giorni scorsi un problema, in fase di risoluzione in, sulla visualizzazione deineldi sorveglianza sulla situazione delin, che viene quotidianamente reso disponibile ai Comuni e alle Prefetture”. Lo comunica in una nota la Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Lombardia: guasto per 'cruscotto' dati Covid, risolto in serata... - 73deva73 : Forlì, per un guasto perse 800 dosi di vaccino. I Nas in ospedale, aperta inchiesta. La Regione: Sconcertante' - la… - verbanonews : New post: Treni, guasto sulla Treviglio e problemi su Luino -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia guasto Lombardia: guasto per 'cruscotto' dati Covid, risolto in serata Il Tempo Lombardia: guasto per 'cruscotto' dati Covid, risolto in serata

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - “La società Aria ha comunicato che si è verificato nei giorni scorsi un problema, in fase di risoluzione in serata, sulla visualizzazione dei dati nel ‘cruscotto’ di sorv ...

Lombardia, caos online "Ora non sappiamo più il numero dei positivi"

In Lombardia il sistema di biosorveglianza si è bloccato impedendo ai sindaci di controllare l'andamento dell'epidemia e le quarantene nei comuni.

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - “La società Aria ha comunicato che si è verificato nei giorni scorsi un problema, in fase di risoluzione in serata, sulla visualizzazione dei dati nel ‘cruscotto’ di sorv ...In Lombardia il sistema di biosorveglianza si è bloccato impedendo ai sindaci di controllare l'andamento dell'epidemia e le quarantene nei comuni.