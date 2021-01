Morire di contenzione a Bergamo. Verità o insabbiamento?

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Elena Casetto morì il 13 agosto del 2019, nell’incendio della stanza in cui era rinchiusa, legata al letto. Era ricoverata all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di. Ora il PM Letizia Ruggeri conclude le indagini ritenendo responsabili dell’incendio “per imperizia e negligenza” i due addetti al servizio di pronto intervento antincendio dell’ospedale. Occupandomi da molti anni di salute mentale ma anche di gestione del rischio nelle attività sanitarie mi pongo alcune domande. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Morire contenzione

bonculture

Elena Casetto morì il 13 agosto del 2019 ... per suicidarsi o per liberarsi delle cinghie di contenzione. In ambedue i casi, è evidente che la presenza di un operatore sanitario nella stanza avrebbe ...Oriana Ruzzini, consigliera comunale del Partito Democratico di Bergamo, con questa lettera accende un faro sulla questione dei pazienti con disturbi mentali che il nostro sistema sanitario spesso tra ...