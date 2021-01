Benevento, Caldirola annuncia il ritorno: “I’m back” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Luca Caldirola è tornato. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un messaggio in pieno stile Michael Jordan. “I’m back”, ha scritto infatti il difensore lombardo sui social postando una foto dell’allenamento odierno, il primo con la squadra dal giorno dopo un lungo stop. Caldirola si infortunò al menisco nel corso del match contro la Juventus del 28 novembre scorso al Ciro Vigorito. In quel frangente lasciò il campo poco dopo la mezz’ora del primo saltando le successive otto gare di serie A che hanno visto impegnata la Strega tra novembre e gennaio. Uno spiraglio di luce in vista di un rientro ormai imminente, un’ottima notizia per Inzaghi che lo stava aspettando a braccia aperte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lucaè tornato. E’ stato lui stesso adrlo con un messaggio in pieno stile Michael Jordan. “I’m”, ha scritto infatti il difensore lombardo sui social postando una foto dell’allenamento odierno, il primo con la squadra dal giorno dopo un lungo stop.si infortunò al menisco nel corso del match contro la Juventus del 28 novembre scorso al Ciro Vigorito. In quel frangente lasciò il campo poco dopo la mezz’ora del primo saltando le successive otto gare di serie A che hanno visto impegnata la Strega tra novembre e gennaio. Uno spiraglio di luce in vista di un rientro ormai imminente, un’ottima notizia per Inzaghi che lo stava aspettando a braccia aperte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'allarme in casa Benevento è suonato forte e chiaro. Non tanto per la sconfitta, pronosticabile e pronosticata, subita contro l'Atalanta, ma più ...

BENEVENTO - Inzaghi: "Tanti assenti ma abbiamo fatto bene"

'Noi avevamo tanti ragazzi, per Pastina era l'esordio ma ha fatto molto bene. Il secondo gol non era da prendere, eravamo quattro contro uno. E' chiaro che davanti alla loro velocita' e alla tecnica, ...

L'allarme in casa Benevento è suonato forte e chiaro. Non tanto per la sconfitta, pronosticabile e pronosticata, subita contro l'Atalanta, ma più ...'Noi avevamo tanti ragazzi, per Pastina era l'esordio ma ha fatto molto bene. Il secondo gol non era da prendere, eravamo quattro contro uno. E' chiaro che davanti alla loro velocita' e alla tecnica, ...