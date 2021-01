Prada Cup 2021: l’equipaggio di Luna Rossa ai raggi X. Timonieri Spithill e Bruni, assente la figura del tattico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cresce progressivamente l’attesa in quel di Auckland a pochi giorni dal via della Prada Cup, che comincerà venerdì 15 gennaio ad Auckland con le prime due regate di Round Robin valevoli per il torneo di selezione tra i Challenger della 36ma America’s Cup. L’Italia sogna in grande con Luna Rossa Prada Pirelli, Challenger of Record, pronta a battagliare con Ineos Team UK e American Magic per vincere la manifestazione e soprattutto per andare a sfidare i campioni in carica (e padroni di casa) di Emirates Team New Zealand nelle Finali di Coppa America dal 6 marzo. Il team italiano guidato da Max Sirena, skipper e Team Director, ha chiuso le World Series in terza posizione andando però molto vicino al successo finale e dimostrando un buon potenziale anche nei confronti di Te Rehutai (barca 2 dei kiwi). Uno dei punti di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cresce progressivamente l’attesa in quel di Auckland a pochi giorni dal via dellaCup, che comincerà venerdì 15 gennaio ad Auckland con le prime due regate di Round Robin valevoli per il torneo di selezione tra i Challenger della 36ma America’s Cup. L’Italia sogna in grande conPirelli, Challenger of Record, pronta a battagliare con Ineos Team UK e American Magic per vincere la manifestazione e soprattutto per andare a sfidare i campioni in carica (e padroni di casa) di Emirates Team New Zealand nelle Finali di Coppa America dal 6 marzo. Il team italiano guidato da Max Sirena, skipper e Team Director, ha chiuso le World Series in terza posizione andando però molto vicino al successo finale e dimostrando un buon potenziale anche nei confronti di Te Rehutai (barca 2 dei kiwi). Uno dei punti di ...

