Pioli | “Ibrahimovic non sarà disponibile | il motore non si è inceppato”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita col Torino in conferenza stampa. Infortuni? In una stagione complicata ci possono stare, ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare, troviamo soluzioni. Il Torino ha avuto qualche difficoltà normale all'inizio visto che ha un nuovo allenatore, è un avversario da rispettare. Non ho dovuto risollevare il morale dei giocatori, sanno di aver giocato una gara giusta: il motore non si è inceppato, ci sono sbavature che sono state accentuate dalla qualità dell'avversario. Siamo consapevoli delle nostre qualità e dei mezzi e dobbiamo stringere i denti, resistiamo. Ci sentiamo forti e i ragazzi lo dimostrano in ogni partita, ma dobbiamo continuare a crescere: siamo la squadra più giovane d'Italia e forse d'Europa. Essere primi ci dà convinzione ma ora serve a ...

Pioli: "Non ho dovuto risollevare i giocatori, siamo consapevoli delle nostre qualità. Siamo la squadra più giovane d'Europa"

Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Torino. Stefano Pioli ha già assimilato la sconfitta con la Juventus. "Come? Allo stesso modo di come abbiamo gestito le vittorie, non c'è ...

