Napoli, Gattuso ai giocatori: 'Tirate fuori gli attributi', sfuriata pazzesca dopo la sconfitta con lo Spezia (Di venerdì 8 gennaio 2021) ... Il Corriere dello Sport , nella sua edizione odierna, riporta che al termine del match l'allenatore si sia infuriato con i suoi giocatori , il quotidiano riferisce addirittura di urla e cazzotti al ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 gennaio 2021) ... Il Corriere dello Sport , nella sua edizione odierna, riporta che al termine del match l'allenatore si sia infuriato con i suoi, il quotidiano riferisce addirittura di urla e cazzotti al ...

Gazzetta_it : #Osimhen che pasticcio! Violate tutte regole anti #Covid: #Gattuso furioso, maxi multa in arrivo... #Napoli - cn1926it : GdS – #UdineseNapoli, le probabili formazioni: tre cambi per #Gattuso. Fuori #Lozano - gennysiervo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Gattuso: 'Stiamo perdendo sempre allo stesso modo! Responsabilità mia, troppi regali' - CalcioNapoli24 : - napolista : CorSport: quale altro allenatore ha una scelta in attacco come #Gattuso? Il quotidiano fa le pulci alle rose della… -