A tutto Hazard | “Ruberei il piede sinistro di Messi | la fame di vittorie Cristiano Ronaldo e a Zidane…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ha voglia di tornare protagonista in Europa. Edennon è ancora riuscito a dimostrareil suo valore e tornare ad essere quello del Chelsea. Il belga del Real Madrid, complice una serie di infortuni, nell'ultima stagione in maglia blanca ha fatto parlare di sé unicamente per le poche apparizioni e i tanti problemi fisici. Intervistato da RTBF il classe 1991 ha parlato di presente ma sopratdi futuro con il desiderio di rimettersi in carreggiata presto.: salute, virus e non solo...caption id="attachment 828852" align="alignnone" width="594"(Getty images)/caption"Mi auguro che si possa tornare presto alla normalità. Questo virus sta veramente diventando molto pesante per tante persone", ha detto. "A livello personale spero invece di fare meglio sul ...