Stellantis, il nuovo colosso automilistico incassa il “sì” di Misiani e Uliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È nata Stellantis. La fusione paritetica tra Fca (Fiat Chrysler Automobiles) e Psa (gruppo Peugeot) dà vita al quarto costruttore di automobili alle spalle di Gm, Volkswagen e Renault-Nissan-Mitsubishi. Il nuovo gruppo che vanta 8,1 milioni di auto vendute, manterrà tutti i 14 marchi attuali delle due società: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall. Avrà 400mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato (108,2 miliardi portati in dote da Fca e 74,7 miliardi da Psa). IL LOGO Il nuovo logo di Stellantis non si vedrà sulle auto prodotte dal nuovo megagruppo. Il nome Stellantis deriva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle”. Il logo è la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È nata. La fusione paritetica tra Fca (Fiat Chrysler Automobiles) e Psa (gruppo Peugeot) dà vita al quarto costruttore di automobili alle spalle di Gm, Volkswagen e Renault-Nissan-Mitsubishi. Ilgruppo che vanta 8,1 milioni di auto vendute, manterrà tutti i 14 marchi attuali delle due società: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall. Avrà 400mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato (108,2 miliardi portati in dote da Fca e 74,7 miliardi da Psa). IL LOGO Illogo dinon si vedrà sulle auto prodotte dalmegagruppo. Il nomederiva dal verbo latino “stello” e significa “essere illuminato di stelle”. Il logo è la ...

newsautoit : ??Il 16 gennaio 2021 nasce ufficialmente #Stellantis, il nuovo Gruppo automobilistico nato dalla fusione fra #FCA e… - tilde04035238 : RT @CislPiemonte: In corso, nella sede Cisl di Torino, la conferenza stampa della Fim su #occupazione e #produzione degli stabilimenti #Fca… - ArfioClandestin : Aiutatemi: Ma 'STELLANTIS' è un nuovo vaccino o è un film? - infoiteconomia : Chi è Carlos Tavares, Nuovo capo di Stellantis con la passione vera per l'auto (e le corse) - fimcislFVG : RT @CislPiemonte: In corso, nella sede Cisl di Torino, la conferenza stampa della Fim su #occupazione e #produzione degli stabilimenti #Fca… -