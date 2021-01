Uomini e Donne: finita la storia d’amore tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci (Di martedì 5 gennaio 2021) Pensavamo che Gemma Galgani fosse finalmente riuscita a trovare l’amore da lei tanto desiderato, eppure secondo Il Vicolo delle News le cose non starebbero esattamente così. Nella giornata di ieri, infatti, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, ma pare che Maurizio Guerci abbia annunciato di aver lasciato Gemma Galgani. Una mossa che nessuno si sarebbe mai aspettato, considerando anche le dichiarazioni che il diretto interessato aveva rilasciato. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il corteggiatore aveva detto: Ho trovato l’amore. Questo mi rende felice. Dalla prima puntata in cui sono arrivato in studio, è bastato uno sguardo con Gemma per rimanerne colpito. Queste sono cose che non si programmano, ... Leggi su trendit (Di martedì 5 gennaio 2021) Pensavamo chefosse finalmente riuscita a trovare l’amore da lei tanto desiderato, eppure secondo Il Vicolo delle News le cose non starebbero esattamente così. Nella giornata di ieri, infatti, è stata registrata una nuova puntata di, ma pare cheabbia annunciato di aver lasciato. Una mossa che nessuno si sarebbe mai aspettato, considerando anche le dichiarazioni che il diretto interessato aveva rilasciato. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il corteggiatore aveva detto: Ho trovato l’amore. Questo mi rende felice. Dalla prima puntata in cui sono arrivato in studio, è bastato uno sguardo conper rimanerne colpito. Queste sono cose che non si programmano, ...

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - 36Antignani : @AnnamariaBosia @Lucyfero75 Per fortuna, si.E sempre per fortuna sono pochi, pochissimi...Gli uomini (e le donne) o… - BlogUomini : L’ex tronista Anela Nasti di Uomini e donne e Kevin Bonifazi sono tornai insieme? -