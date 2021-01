Veneto, Friuli e Campania: scuole chiuse fino a fine gennaio. Governo naviga a vista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dibattito sulla riapertura delle scuola il 7 gennaio è acceso. Alcune Regioni, in primis il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Campania, si sono sganciate e hanno annunciato di voler proseguire con la didattica on line, fino a fine mese. Il governatore Veneto, Luca Zaia, ha già firmato l'ordinanza: "Ho firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, in considerazione della probabile terza ondata, di procrastinare la didattica a distanza dal 7 gennaio a fine mese. È un sacrificio, tifiamo perché la scuola sia in presenza, ma abbiamo anche l'obbligo di analizzare la situazione epidemiologica".Sulla stessa linea anche il Friuli Venezia Giulia, dove il governatore Massimiliano Fedriga, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dibattito sulla riapertura delle scuola il 7è acceso. Alcune Regioni, in primis il, ilVenezia Giulia e la, si sono sganciate e hanno annunciato di voler proseguire con la didattica on line,mese. Il governatore, Luca Zaia, ha già firmato l'ordinanza: "Ho firmato un'ordinanza per la chiusura dellesuperiori, in considerazione della probabile terza ondata, di procrastinare la didattica a distanza dal 7mese. È un sacrificio, tifiamo perché la scuola sia in presenza, ma abbiamo anche l'obbligo di analizzare la situazione epidemiologica".Sulla stessa linea anche ilVenezia Giulia, dove il governatore Massimiliano Fedriga, ...

