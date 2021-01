Genoa-Lazio oggi in tv | orario | canale e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra biancoceleste non può più permettersi passi falsi se vuole ancora sperare di raggiungere le prime posizioni. Al momento gli uomini di mister Simone Inzaghi si trovano all’ottavo posto in classifica. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.