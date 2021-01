Cocktail di champagne e melagrana | con e senza alcool

(Di domenica 3 gennaio 2021) Chi ha detto che il tempo di brindare sia ormai trascorso? È vero, ci siamo già lasciati alle spalle il capodanno. Tuttavia, i pretesti per un “cin-cin” perdurano trecentosessantacinque giorni all’anno. È importante festeggiare i successi. E in realtà anche le sconfitte. O più in generale, le varie tappe di questo strano percorso chiamato vita.

Una fine dell'anno da celebrare in casa come se fossimo nel migliore dei bar. Abbiamo chiesto a un professionista del miscelare i suoi segreti per trasformare una notte diversa in una serata indimenti ...Agitate per qualche minuto quindi filtrate il liquido in una flute. A questo punto aggiungete 6 cl di champagne a 6 -8 gradi per colmare il bicchiere. Occhio: il nome di questo cocktail deriva da ...