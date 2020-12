Salvò una ragazza gettandosi nel fiume: encomio solenne per la giovane guardia giurata (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato premiato con un encomio solenne Walter Torsello, 24 anni, giovane guardia particolare giurata della Fidelitas di Bergamo che all’alba dello scorso 25 settembre Salvò una ragazza gettandosi nelle acque gelide di un torrente a Nembro. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in occasione del Comitato direttivo Fidelitas, alla presenza di tutti i dirigenti della società, tra cui Luigi Ferrara, responsabile della sezione bergamasca. A consegnare il premio è stato il presidente Giacomo Gnutti: “La prontezza di Torsello ha consentito di salvare una vita – le sue parole – , per questo rinnoviamo le nostre congratulazioni al collega per il coraggio e la prontezza”. Quel giorno il 24enne, originario della Basilicata e da poco assunto dalla società di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato premiato con unWalter Torsello, 24 anni,particolaredella Fidelitas di Bergamo che all’alba dello scorso 25 settembreunanelle acque gelide di un torrente a Nembro. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in occasione del Comitato direttivo Fidelitas, alla presenza di tutti i dirigenti della società, tra cui Luigi Ferrara, responsabile della sezione bergamasca. A consegnare il premio è stato il presidente Giacomo Gnutti: “La prontezza di Torsello ha consentito di salvare una vita – le sue parole – , per questo rinnoviamo le nostre congratulazioni al collega per il coraggio e la prontezza”. Quel giorno il 24enne, originario della Basilicata e da poco assunto dalla società di ...

