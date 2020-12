Festa Neymar, adesso la procura di Rio apre l’inchiesta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non sembrano placarsi le polemiche sulla Festa di Capodanno organizzata da Neymar nella sua villa di Rio de Janeiro. Il procuratore attraverso un comunicato ha annunciato di aver aperto un’indagine dopo aver ricevuto “diverse denunce, sulla base di informazioni divulgate dalla stampa, riguardanti gli eventi organizzati dal giocatore Neymar”. Sono stati anche chiesti ulteriori dettagli al campione brasiliano riguardo al numero degli ospiti, all’organizzazione del party ed eventuali precauzioni o misure sanitarie adottate dai partecipanti. Nonostante le numerose critiche, lo stato di Rio legalmente non vieta le feste in abitazioni private. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non sembrano placarsi le polemiche sulladi Capodanno organizzata danella sua villa di Rio de Janeiro. Iltore attraverso un comunicato ha annunciato di aver aperto un’indagine dopo aver ricevuto “diverse denunce, sulla base di informazioni divulgate dalla stampa, riguardanti gli eventi organizzati dal giocatore”. Sono stati anche chiesti ulteriori dettagli al campione brasiliano riguardo al numero degli ospiti, all’organizzazione del party ed eventuali precauzioni o misure sanitarie adottate dai partecipanti. Nonostante le numerose critiche, lo stato di Rio legalmente non vieta le feste in abitazioni private. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Dal Brasile - Festa con 500 persone da venerdì fino a fine anno: Neymar nella bufera - felipegt182 : RT @cmdotcom: #Covid19: inchiesta sulla maxi festa di #Neymar - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IN BRASILE - Covid, inchiesta sulla mega festa nella villa di Neymar - susydigennaro : RT @napolimagazine: IN BRASILE - Covid, inchiesta sulla mega festa nella villa di Neymar - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IN BRASILE - Covid, inchiesta sulla mega festa nella villa di Neymar -