Suicide Squad: Kill the Justice League, aperti i preorder su Amazon

Sono due i giochi basati sull'universo di Batman in programma per una futura pubblicazione, entrambi targati naturalmente WB Games. Il primo è Gotham Knights, ma quello che desta più curiosità, sicuramente, è Suicide Squad: Kill the Justice League, poiché realizzato dallo Studio Rocksteady, già autore dei migliori giochi sull'Uomo Pipistrello mai fatti. Nonostante il titolo sia previsto per l'uscita solo nel 2022, abbiamo già qualche prima informazione in merito e qualche immagine, e da oggi anche la possibilità di preordinare il gioco su Amazon nelle due versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X: il dubbio è che l'apertura dei preorder non sia solo un momento come un altro per inserire un placeholder, ma il presagio dell'arrivo di qualche novità con l'anno nuovo.

Sono due i giochi basati sull'universo di Batman in programma per una futura pubblicazione, entrambi targati naturalmente WB Games. Il primo è Gotham Knights, ma quello che desta più curiosità, sicura ...

