Pierre Cardin | l’ultimo saluto a un grande stilista “moderno”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 29 dicembre 2020 ci ha lasciato und’avanguardia:. Il mondo della moda è in lutto e lo ricorda per il suo contributo nel settore con quel suo estro rivoluzionario. Ma chi era? Conosciamolo meglio.: un visionario del fashion system Classe 1922 e di origine italiana, Pietro(successivamente, naturalizzato francese) nasce a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso anche se, di lì a poco, la sua famiglia si trasferisce in Francia. Verso l’età di 14 anni viene assunto come piccolo apprendista presso una bottega di sartoria a Saint-Étienne, imparando le prime arti del mestiere. A seguito della sua esperienza come sarto, il suo esordio nel mondo ...