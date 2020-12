Da Sean Connery a Ennio Morricone: i «grandi» che ci hanno lasciato nel 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’annus horribis 2020, quello che ha spazzato la vita di un tempo riducendola a un ricordo scontornato e sempre più opaco, sono molti gli artisti ad averci lasciato in silenzio, spesso impedendoci di celebrare la loro memoria a causa delle restrizioni imposte dal Covid. I colleghi bardati di mascherina e con le lacrime agli occhi che si sono avvicinati al leggio durante le esequie di Gigi Proietti, scomparso il giorno del suo ottantesimo compleanno, rimangono, però, l’esempio di come l’affetto più profondo non svanisca neanche nel mezzo di una pandemia ma, anzi, si rafforzi fino a diventare più acuto, più penetrante. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’annus horribis 2020, quello che ha spazzato la vita di un tempo riducendola a un ricordo scontornato e sempre più opaco, sono molti gli artisti ad averci lasciato in silenzio, spesso impedendoci di celebrare la loro memoria a causa delle restrizioni imposte dal Covid. I colleghi bardati di mascherina e con le lacrime agli occhi che si sono avvicinati al leggio durante le esequie di Gigi Proietti, scomparso il giorno del suo ottantesimo compleanno, rimangono, però, l’esempio di come l’affetto più profondo non svanisca neanche nel mezzo di una pandemia ma, anzi, si rafforzi fino a diventare più acuto, più penetrante.

Da Sean Connery a Franca Valeri; da Kirk Douglas a Olivia De Havilland; da Chadwick Baseman a Gigi Proietti; da Max von Sydow a Naya Rivera; da Ennio Morricone a Ezio Bosso. Ecco tutti i grandi che ci ...

Da Sean Connery a Franca Valeri; da Kirk Douglas a Olivia De Havilland; da Chadwick Baseman a Gigi Proietti; da Max von Sydow a Naya Rivera; da Ennio Morricone a Ezio Bosso. Ecco tutti i grandi che ci ...