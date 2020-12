Neve a Milano, scia per strada trainato da un fuoristrada | video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sci di fondo per le strade di Rho, in provincia di Milano. Il protagonista di questo video, diventato virale sui social, ha deciso di approfittare della grande nevicata avvenuta questa notte per sciare in città, con l'aiuto di un fuori strada. Agganciato all'auto, si fa trainare per uno sci di fondo perfetto, senza neanche l'ausilio delle racchette. Guarda tutti i video Lo sci ai tempi del Coronavirus nel salotto di casa Il free rider spagnolo Philipp Klein Herrero, 28 anni, ha trovato un ...Un'impresa Di Sci Spettacolare None Neve in Sicilia, e si fa sci in strada Da Linguaglossa (Ct) le immagini delle vie del paese trasformate dalla Neve ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sci di fondo per le strade di Rho, in provincia di. Il protagonista di questo, diventato virale sui social, ha deciso di approfittare della grande nevicata avvenuta questa notte perre in città, con l'aiuto di un fuori. Agganciato all'auto, si fa trainare per uno sci di fondo perfetto, senza neanche l'ausilio delle racchette. Guarda tutti iLo sci ai tempi del Coronavirus nel salotto di casa Il free rider spagnolo Philipp Klein Herrero, 28 anni, ha trovato un ...Un'impresa Di Sci Spettacolare Nonein Sicilia, e si fa sci inDa Linguaglossa (Ct) le immagini delle vie del paese trasformate dalla...

