Accordo Ue-Cina? Un errore strategico. L'opinione di Dreosto (Lega) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pensare di firmare un Accordo Ue-Cina senza essersi coordinati con gli alleati d'oltreoceano, senza prendere in considerazione i richiami del Parlamento europeo ed esautorando il potere di ratifica dei Parlamenti nazionali, rischia di divenire un grave errore strategico della Commissione europea che metterebbe a dura prova i rapporti transatlantici in un momento delicato e di transizione in cui sarebbe opportuno rilanciare le relazioni con gli Stati Uniti invece di indebolirle. Firmato l'Accordo post Brexit, ora è il trattato sugli investimenti tra Unione europea e Cina a far tremare i palazzi di Bruxelles. La Commissione europea, senza l'adeguata trasparenza, ha voluto mettere il piede sull'acceleratore per i negoziati con Pechino. Nonostante ci sia stata una risoluzione del ...

