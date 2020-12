LIVE VOLLEY – Cisterna-Perugia 2-6 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tope Sir Safety Conadsi sfidano nel match valido per la sedicesima giornata di. La capolistaparte decisamente favorita contro la squadra laziale, fanalino di coda della classifica. L’appuntamento è per domenica 27 dicembre alle ore 19:30. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEDICESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LATop– Sir Safety Conad2-6 ...