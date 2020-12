Coronavirus | ' più grande vaccinazione di massa' | prima iniezione anche in Sicilia Adnkronos 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) () - Non riesce a nascondere il suo entusiasmo Renato Costa, il commissario per l'emergenza Covid a Palermo che al suo arrivo all'ospedale Civico per lasomministrazione del vaccino dice: "Finalmente la luce". "Da oggi in poi - spiega - le battaglie hanno una motivazione in più, abbiamo lo strumento che ci metterà nelle condizioni di essere ancora più attenti nei nostri comportamenti". "E i prossimi giorni - spiega ancora Costa - ci serviranno per capire come proseguire". Si dice, dunque, convinto che "entro giugno la stramaggioranza dei palermitani sarà vaccinata". E aggiunge: "Entro alcuni mesi dovremmo essere pronti per ladi. In questo modo potremo vaccinare buona parte della cittadinanza". Per l'assessore regionale alla Salute della ...