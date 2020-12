Le piste da sci potrebbero non riaprire il 7 gennaio: il Cts boccia le linee guida delle Regioni (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel verbale del 24 dicembre il Cts boccia le linee guida delle Regioni: «Una parte rilevante degli impianti di risalita presenta caratteristiche tali da poter essere assimilati ai mezzi di trasporto pubblico locale, con possibilità di rischio alto in alcune ore» Leggi su corriere (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel verbale del 24 dicembre il Ctsle: «Una parte rilevante degli impianti di risalita presenta caratteristiche tali da poter essere assimilati ai mezzi di trasporto pubblico locale, con possibilità di rischio alto in alcune ore»

