IVA 2021 | ecco cosa potrebbe cambiare

(Di sabato 26 dicembre 2020) Al netto di un’annata piuttosto problematica per gran parte del mondo del lavoro, le misure del governo concretizzate nell’ultima Manovra economica tenderanno ad offrire un supporto economico, esentando diverse categorie di lavoratori dal pagamento di alcune tasse, così da permettere un riavvio più naturale del sistema economico del paese. Nel frattempo chi è in possesso di un IVA dovrà prepararsi per la dichiarazione delle imposte riferite al 2020. Novità IVAA partire dallo scorso 23 dicembre, attraverso il sito ufficiale della Agenzia delle entrate è possibile scaricare l’intero modulo, nonostante il modello in questione non sia ancora quello definitivo, la scadenza per presentare questa dichiarazione è la medesima dello scorso anno, ossia il 30 aprile, mentre potrà essere presentata dal 1° febbraio. Tra le novità sono presenti alcune ...