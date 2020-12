Tragedia a Rieti e sulla Gianicolense a Roma | cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 dicembre 2020)nella notte alla periferia di. Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava assieme ai genitori e al fratello più piccolo, tutti rimasti feriti nello scontro. L’automobile su cui viaggiava la famiglia stava percorrendo la via Tancia tra il vicino Comune di Contigliano e la frazione di Poggio Fidoni, quando, per cause ancora da accertare, è sbalzata fuori dalla carreggiata ed è finita nella scarpata sottostante dopo un volo di circa 6 metri. Nel violento impatto la 16enne ha perso la vita sul colpo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23, ora di coprifuoco in tutta Italia. I familiari della vittima, padre, madre e fratellino più piccolo, sono stati medicati sul posto e trasportati presso l’ospedale San Camillo De Lellis di, dove sono sotto osservazione, in condizioni ...