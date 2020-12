Renato Zero: stasera ospite d’eccezione – Scopri dove (Di giovedì 24 dicembre 2020) Renato Zero è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Le sue canzoni non hanno età, conquistano tutto il pubblico, ed anche le più datate sono sempre attuali. Quest’anno come tutti gli anni Mediaset regala il Concerto di Natale ai suoi telespettatori su Canale 5 a partire dalle 21:30. Dall’ Auditorium di Via della Conciliazione in Roma Federica Panicucci presenta questo grande evento. Ci saranno tanti big sia della musica italiana che internazionale. Tutti gli ospiti saranno accompagnati dall’ Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Tra i vari ci sarà anche il grandissimo Renato Zero. Siamo sicuri che il grande Renato conquisterà il pubblico. Del resto è un caposaldo della musica italiana. Ha pubblicati ben 44 album e ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020)è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Le sue canzoni non hanno età, conquistano tutto il pubblico, ed anche le più datate sono sempre attuali. Quest’anno come tutti gli anni Mediaset regala il Concerto di Natale ai suoi telespettatori su Canale 5 a partire dalle 21:30. Dall’ Auditorium di Via della Conciliazione in Roma Federica Panicucci presenta questo grande evento. Ci saranno tanti big sia della musica italiana che internazionale. Tutti gli ospiti saranno accompagnati dall’ Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Tra i vari ci sarà anche il grandissimo. Siamo sicuri che il grandeconquisterà il pubblico. Del resto è un caposaldo della musica italiana. Ha pubblicati ben 44 album e ...

Renato Zero è uno dei cantautori più amati ed apprezzati del mondo della musica. Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, nasce a Roma il 30 settembre 1950 sotto il segno della Bilancia, da Ada ...

Programmi tv Natale: ecco cosa vedere, dai concerti ai film [LA GUIDA]

Rai, Mediaset, Sky e Discovery per le festività natalizie dedicano la programmazione concentrandosi su musica, film cult, prime visioni e documentari. Non mancano i tradizionali concerti del Natale, l ...

